«Колорадо» по буллитам обыграл «Даллас», Ничушкин забил гол

«Колорадо» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин в концовке третьего периода сравнял счет и стал автором победного буллита. Теперь у 31-летнего россиянина 37 (13+24) очков в 52 играх этого сезона.

Также в основное время у гостей отличились Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон и Мартин Нечас. У «Старз» шайбы забросили Миро Хейсканен, Уайатт Джонстон, Джастин Хрыковиан и Джейми Бенн.

«Колорадо» набрал 93 очка в 61 матче и лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на второй строчке — 86 очков в 62 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

7 марта, 04:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Колорадо

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