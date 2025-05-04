«Даллас» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, и вышел во второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:2.
В составе «Старз» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Эвеланш» шайбы забросили Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевой пас. При этом «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.
«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Даллас» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)
Голы: Мэнсон — 2 (мен., О`Коннор), 29:50 — 0:1. Маккиннон — 7 (Линдгрен, Ничушкин), 40:31 — 0:2. Рантанен — 3 (Бек, Любушкин), 47:49 — 1:2. Рантанен — 4 (бол., Харли, Дюшен), 53:46 — 2:2. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 56:04 — 3:2. Рантанен — 5 (п.в., Сегин, Линделл), 59:57 — 4:2.
Вратари: Эттингер — Блэквуд (57:54 - 59:57).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 19 (4+6+9) — 26 (5+9+12).
Наши: Дадонов (12.14/1/-1), Любушкин (15.53/0/0) — Ничушкин (19.19/1/-1).
4 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 4-3.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|12
|5
|25
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Рейнджерс
|18
|9
|9
|20
|5
|Филадельфия
|16
|8
|8
|19
|6
|Коламбус
|17
|9
|8
|19
|7
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|8
|Вашингтон
|17
|8
|9
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|17
|10
|7
|22
|2
|Оттава
|18
|9
|9
|22
|3
|Бостон
|19
|11
|8
|22
|4
|Детройт
|17
|10
|7
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Тампа-Бэй
|16
|8
|8
|18
|7
|Торонто
|18
|8
|10
|18
|8
|Баффало
|16
|5
|11
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|18
|11
|7
|25
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Юта
|17
|10
|7
|20
|5
|Чикаго
|17
|8
|9
|20
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|17
|11
|6
|23
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|22
|3
|Эдмонтон
|19
|8
|11
|20
|4
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|5
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|6
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|14.11
|03:00
|Флорида – Вашингтон
|6 : 3
|14.11
|03:00
|Оттава – Бостон
|5 : 3
|14.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|14.11
|03:00
|Монреаль – Даллас
|0 : 7
|14.11
|03:00
|Детройт – Анахайм
|6 : 3
|14.11
|03:30
|Коламбус – Эдмонтон
|5 : 4
|14.11
|05:00
|Калгари – Сан-Хосе
|- : -
|14.11
|05:00
|Колорадо – Баффало
|- : -
|14.11
|06:00
|Сиэтл – Виннипег
|- : -
|14.11
|06:00
|Вегас – Айлендерс
|- : -
|14.11
|22:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|- : -