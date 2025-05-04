«Даллас» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:2.

В составе «Старз» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Эвеланш» шайбы забросили Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевой пас. При этом «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Даллас» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Голы: Мэнсон — 2 (мен., О`Коннор), 29:50 — 0:1. Маккиннон — 7 (Линдгрен, Ничушкин), 40:31 — 0:2. Рантанен — 3 (Бек, Любушкин), 47:49 — 1:2. Рантанен — 4 (бол., Харли, Дюшен), 53:46 — 2:2. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 56:04 — 3:2. Рантанен — 5 (п.в., Сегин, Линделл), 59:57 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Блэквуд (57:54 - 59:57).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (4+6+9) — 26 (5+9+12).

Наши: Дадонов (12.14/1/-1), Любушкин (15.53/0/0) — Ничушкин (19.19/1/-1).

4 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 4-3.