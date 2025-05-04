Хоккей
4 мая, 05:47

«Даллас» победил «Колорадо», отыгравшись с 0:2, и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент

«Даллас» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Колорадо» со счетом 4:2.

В составе «Старз» хет-трик оформил Микко Рантанен, еще один гол забил Уайтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Эвеланш» шайбы забросили Джош Мэнсон и Нэйтан Маккиннон, у Валерия Ничушкина голевой пас. При этом «Даллас» до 47-й минуты уступал со счетом 0:2.

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-3 и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с победителем серии «Сент-Луис» — «Виннипег».

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Даллас» — «Колорадо» — 4:2 (0:0, 0:1, 4:1)

Голы: Мэнсон — 2 (мен., О`Коннор), 29:50 — 0:1. Маккиннон — 7 (Линдгрен, Ничушкин), 40:31 — 0:2. Рантанен — 3 (Бек, Любушкин), 47:49 — 1:2. Рантанен — 4 (бол., Харли, Дюшен), 53:46 — 2:2. Джонстон — 3 (бол., Дюшен, Рантанен), 56:04 — 3:2. Рантанен — 5 (п.в., Сегин, Линделл), 59:57 — 4:2.

Вратари: Эттингер — Блэквуд (57:54 - 59:57).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 19 (4+6+9) — 26 (5+9+12).

Наши: Дадонов (12.14/1/-1), Любушкин (15.53/0/0) — Ничушкин (19.19/1/-1).

4 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 4-3.

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
  • polov

    Вот с этой хренью жить теперь. Лошары,что ещё сказать:((

    05.05.2025

  • Archon

    Нигде не слышал,чтобы прям "Обязательно" и "В финал" ))) Иначе они бы это тройку не формировали заранее)))

    04.05.2025

  • Apei

    коня дают по итогам ПО, так что снова мимо, надо минимум в финал выйти

    04.05.2025

  • Сергей

    :rofl::rofl::rofl: гуру величайший!!! :rofl: фифка ванговна! :joy::joy:главПредсказатель всея мира :rofl::rofl::rofl: возьми с полки пирожок1 Заслужил!!!

    04.05.2025

  • Сергей

    Мда.... Не повезло Колорадо с тренером...Если бы у них был тренер по имени prosvet81, то как минимум 4 Кубка Стенли в дополнение к выигранному в сезоне 21/22 стояли бы в музее команды....

    04.05.2025

  • adamantane'

    Ну, Валера в прошлой игре дубль сделал. Уж точно на оценку "удовлетворительно" хотя бы наиграл.

    04.05.2025

  • Юрий

    Вот прочитал один комментарий.... Как Лавины в случае выхода в 1/4 могли попасть на Лос-Анджелес? Кубок вытянули не на зубах, а с полным доминированием в каждой серии! и кроме Макара и Нэйта, Ранта набрал 25 очков, Ландескуг-22, Ничушкин-15. Мощная атакующая команда была. И Нэшвиллу проиграли в 18 будучи сырой командой.

    04.05.2025

  • prosvet81

    вот прочел 78 коментариев, каких то тупорылых далеких от хоккея мальчиков ...карма рантанена , рантанен топ и бла бла.... сука за 8 лет тренер и именно он просрал 4 серии абсолютному гавну типа пешеходного далласа и дуболомного вегаса с нэшвилами....его надо было гнать еще после кубка который вытянули на зубах два Мака .... а щас просто один за Маков + бестолковый Лехконен лупили мимо ворот в каждом матче и защитники которые абсолютно не умеющие на протяжении всей карьеры Беднара играть по счету четко в обороне... вышли бы во второй раунд на виннипег , анджелес...и такому Колорадо все равно пришел бы конец... тренера НААААУЙ ссаными тряпками

    04.05.2025

  • Женек10

    цитату поливания грязью приведешь ?

    04.05.2025

  • Archon

    "Зло вернулось..И оно было прекрасно и удивительно!"(с) ))))

    04.05.2025

  • Archon

    Нуу,вы загнули,дружищще.. )) Все-таки будет играть Чемпион регулярки)) Вы настолько не любите "Винни-Пухов"?)) (Впрочем,что скрывать - я тоже))))) Будь на месте "музыкантов" ЛЮБОЙ другой клуб - я бы тоже за них болел))) А ведь если вспомнить,что они еле протолкнулись в плей-офф - то вдвойне интересно)))

    04.05.2025

  • von_michel

    женек как ты дошел что тренера поливаешь грязью

    04.05.2025

  • von_michel

    ты тожеипоходу личнвй враг женька

    04.05.2025

  • Gumbert Gumbert

    Эпично, что Рантанен похоронил Колорадо

    04.05.2025

  • von_michel

    защтники помогали как могли. расступались коньком шайбу подправляли

    04.05.2025

  • von_michel

    Рантанен покажет себя а маккинен так и останется местечковой звездой, карьеру которой убил тренер, который так ине смог наладить хоть какуюто игру в защите.команда с огромным потенциалом загублена накорню. Хоть 1 кубок стенли смогли взять.а то совсем беспросвет

    04.05.2025

  • Евгений Якутов

    «Даллас» выиграл серию со счетом 3-2..." Поправьте: счет в серии 4-3, а не 3-2.

    04.05.2025

  • spartsmen

    рантанен - это похороны! после второго периода упал с табуретки и заснул. жаль, что силы человеческие небезграничны :grin:

    04.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Почему месть Рантанена? Он хотел очень много денег, не пошел на компромисс, выбрал путь предателя. Он чудак на букву "М"

    04.05.2025

  • Osokin L

    Читалось

    04.05.2025

  • Atoms

    Рантанен отправил свой бывший клюб в отпуск, очень впечетляюще!

    04.05.2025

  • Archon

    Ошибаетесь,дружищще.. "Конни-Смайт-Трофи"..Лучшему игроку плей-офф.. И эту тройку претендентов - не я вывел,а они,ЗАРАНЕЕ!..Сами себе на голову. А то,что это чушь - да,согласен))

    04.05.2025

  • Apei

    приз дают за регулярку, не говоря ужеьо порчей чуши

    04.05.2025

  • Archon

    И СЛАДКАЯ!!! )) И почему-то вспомнился Патрик Руа..После 9ти шайб - тренер отказался его снимать.. Ушел САМ! И с площадки и из клуба.. А потом он тому же тренеру отомстил из другого клуба,отстояв на ноль!)

    04.05.2025

  • Archon

    Тээк-с..Маккиннона - вышвырнули.. Хеллебайк - тоже на грани вылета.. А ведь из этих троих претендентов на приз шансы Кучерова,несмотря на вылет "Тампы" = повышаются!))) Маккиннон ничего не сделал в плове..Хелебайку напихали заоблачное количество шайб (17 за три игры - это много по любым понятиям!)...Всё весьма забавно с "лучшими игроками")))

    04.05.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Месть отвергнутых - вещь эпичная.

    04.05.2025

  • Топотун

    Ты фапаешь на пендосов ! Мир или война, война !!

    04.05.2025

  • igogohruhru

    Колорадам и королинам рантанен не подошёл а в техасе решили норм.

    04.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Фигасе голливудский сценарий замутили...

    04.05.2025

  • Archon

    Подуумаешь пару человек уронил..)) Он в "джентльмены" не записывался"))

    04.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Рантанен - чистый зверь , а Овечкин - грязный зверь

    04.05.2025

  • Shnobel Zadrotovich

    Мстя Рантанена была великолепной!

    04.05.2025

  • Archon

    Ожидаем аналогичного чуда от "музыкантов"))

    04.05.2025

  • polov

    Деньги - Дно Пистики - насрать Ови - Берримор Бобры - Листья жёлтые

    04.05.2025

  • Archon

    Опять Рантанен всё зарешал..Ну чистый зверь!!!))) Какой там приз дают за тучу очков в плэй-офф?)) "Горячие финнские парни"(с) ))

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    А там давно всё не так... Всё не так, как надо...))

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    + Айкел после травмы шеи не окреп. Но тем не менее.. Исполнители были, плюс имена в обороне, которыми Брюс и воспользовался (сам когда-то защитник и опыт в построении обороны большой)

    04.05.2025

  • объективный Артём =)

    вот вот)

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    Скорее партнерство. Настоящей дружбы в хоккее очень мало.

    04.05.2025

  • Юрий

    Ну воротчик Далласа и стал одним из апектов выхода в 1/4. GSAA у Эттинжера 3,32, у Блэквуда 0,08. И процент отраженных 0,927 против 0,908.

    04.05.2025

  • mikha1

    От 10 лет дружбы от этого не отказываются.

    04.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Сам же понимаешь, что наитипичнейший он!:blush::ping_pong::boxing_glove::ice_skate:?:hockey:

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    С твоей стороны все верно и правильно, но я и написал про эмоции. Меня поймут те кто играл в командных играх. Представляю как у игроков Колорадо внутри все горело)

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    По Колорадо 100% попадание: 1. Мак не потянет АртРосс без Ранты 2. Будет лучшая серия в первом раунде, но Даллас возьмет 4-3. p.s. прогнозы на 1-й раунд: https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/news/opredelilas-setka-pley-off-nhl-i-kubka-stenli-2319007/#comment_form

    04.05.2025

  • Юрий

    Смысла говорить о топовости фина нет. Входит в шестерку игроков в истории но среднему количеству очков за игру в КС! 1,26 было, стало 1,28)

    04.05.2025

  • baruv

    Психологически воспряли звезды после первого гола, а после еще два гола в меньшинстве после удалений Макара и Друри.

    04.05.2025

  • Юрий

    Да все у них шло хорошо. Здесь уместно говорить, что класс игрока решил исход и два необязательных удаления. С Макаром так вообще несчастный случай, клюшка между ног застряла, по эпизоду с Друри, да фол был, но такие иногда и не свистят. По факту сами отдали игру.

    04.05.2025

  • объективный Артём =)

    Ну разорвать - перебор, хотя с учетом травм у звезд - были фаворитами каэш. Я считал шо фактором х будет воротчик в пользу Далласа, а вышел Голливуд, тем ещё прекрасней)

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    В ПО 2018/2019 в серии Сан-Хосе-Вегас, за 10 минут до конца отыгрался с 0-3. Эпичная игра и до сих пор споры, были ли 5 минут за опрокидывание Павелски. Тем не менее, 3 шайбы за один розыгрыш PP в 7-м матче - сильно!

    04.05.2025

  • mikha1

    А за что? Неважно сколько он просил, времени, чтоб договориться у руководства хватало. Но решили обменять. А сам Рантанен ничего плохого о команде не говорил, на площадке не бил исподтишка. А то что сыграл здорово -так надо было самим играть лучше него.

    04.05.2025

  • Sergei

    Микко Рантанен отомстил так отомстил с 0:2 отыграться в 3-м периоде и выиграть 4:2 , хет-трик Рантанена своим бывшим.

    04.05.2025

  • Юрий

    Тот сезон обсуждали много. Перемудрили они тогда с LTIR Стоуна, а потом поздно было догонять.

    04.05.2025

  • объективный Артём =)

    Да про сбитый прицел понятно. Каэш когда чел столько лет играет в одной команде, городе. С чуваками, с которыми "химия" на запредельном уровне переезжает сразу в одну команду, в Роли. Потом вообще в Техас, где между прочим командочки то будь здаров, со своей системой и она, я думаю, ты лучше меня понимаешь разительно другая. Попробуй вот так с кандачка феерить.. Не, Юр, не с тобой точно спорил, на это я бы не пошел, не хочется ударить в грязь лицом))) Не помню с кем, кто-то из через раз заходящих на НХЛ, видать

    04.05.2025

  • Zohr Vad

    Колорадо отдыхать. А сильнейший в паре идёт в следующий раунд. Очень обидно за Лавин. По фамилиям они должны были разорвать Даллас. А вышло вот так....

    04.05.2025

  • mikha1

    Видимо рано поверили в победу. А после голов Рантанена наверно настолько охре.ели, что поплыли. Потом торопились сравнять, а спешка плохой помощник.

    04.05.2025

  • polov

    Посмотрел нарезку... Это ж надо всё спустить в унитаз за полпериода!!! Маки ,вы макаки,и заслуженно в отпускаки)))

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    Думал на эмоциях игроки Колорадо вместо рукопожатия устроят Рантанену взбучку))

    04.05.2025

  • Andrew_BD

    Не смотрел, в конце только следил по тексту. Почему Колорадо проиграл? Про Рантанена ясно. А со стороны лавины что пошло не так?

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    Выдающаяся статистика, но всё равно (пока) физрук. Не взял Кубок с тем самым составом Акул. В Вегасе так вообще полный провал, не вышли в ПО, причем до него Галлан дошел до финала, а Кэссиди после него взял чашку.

    04.05.2025

  • PvsZ

    Жестоко Рантанен поквитался с Колорадо... победный хет-трик и 12 очков за серию.

    04.05.2025

  • ГлавПатриот

    Причем Рантанен в первых играх был малозаметен.. ГлавПатриот 17 дней назад ВД - СЛБ 4-2 ВГК - МВ 4-1 ДС - КЭ 4-3 ЛАК - ЭО 4-3 Ответка за Нефть, мы тут тоже немного разбираемся )

    04.05.2025

  • mikha1

    А у Беднара оказывает теперь 4 поражения в 4х 7х матчах.

    04.05.2025

  • nikola mozaev

    Микко Рантанен этим хет-триком заставит менеджмент Колорадо сильно пожалеть о своем обмене! То, что не получилось у финна в предыдущем матче, Рантанен показал в сегодняшней игре. Даллас вытащил свой счастливый билет, подписав финна! Такими игроками разбрасываться нельзя!

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Дааллас Стааааааааааарз Даалаас Стааааааааааарз

    04.05.2025

  • Юрий

    Можем только предположить, но 9 седьмых в играх на вылет это мощно.

    04.05.2025

  • Юрий

    Ну разговор был не про топовость. А про сбитый прицел, о чем говорит статистика игр за Каролину и Даллас. Но и сами команды в отличие от Лавин играют в системный хоккей, поэтому подождем следующей регулярки и посмотрим на финскую связку, а может быть и тройку, если Гранлунда продлят.

    04.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Рантанен лютует. Похоже он на веществах. А вообще Даллас понравился. С такой игрой могут в финал пройти.

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Не, посоны, это точно карма! Кто удаление на победный гол заработал, завалив Сегина борцовским приемом на пятаке? Друри. А откуда он взялся? С Нечасом вместо Рантанена)))

    04.05.2025

  • mikha1

    Но ведь не в 7х матчах? Доползли бы дьяволы и акулы до 7х матчей, точно бы взяли КС!

    04.05.2025

  • inspire

    чё это не напрягался - из 4-х побед 2 ОТ и одна игра на тоненького

    04.05.2025

  • Юрий

    Два финала КС проиграны...

    04.05.2025

  • объективный Артём =)

    Нук нук и шо там жадный финн? Принесите мне человека, который рассказывал шо Мика без Маков не топарь! Вот, товар лицом, причём в первом же ПО. Красавчик. Звёзд с проходом!)

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Это переоцененный пустострел)) Как Эрик Карлсен. Пускай вспомнит, что он защитник - и идет ворота лучше защищать Ну или вместо Рантанена встает пусть в тройку и перестает себя защитником называть

    04.05.2025

  • mikha1

    Непобедимый!

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Однозначно, Макар, ключевой игрок, провалил серию...

    04.05.2025

  • Юрий

    С «Нью-Джерси» в 2012 году он выиграл у «Флориды» в первом раунде (3:2 2ОТ), с «Сан-Хосе» – в 2016 году у «Нэшвилла» во втором раунде (5:0), в 2019 году – у «Вегаса» в первом раунде (5:4 ОТ) и «Колорадо» во втором раунде (3:2). С «Вегасом» – в 2020 году у «Ванкувера» во втором раунде (3:0), в 2021 году – у «Миннесоты» в первом раунде (6:2). С «Далласом» – в 2023 году у «Сиэтла» во втором раунде (2:1), в 2024-«Вегас» в первом раунде Кубка Стэнли (2:1).

    04.05.2025

  • Юрий

    Да, под КС собрали хорошую глубину, плюс Капитан.... Но... Не только Валера, главное разочарование Макар! но это для меня лично. около 70 попыток бросков и одна шайба в пустые.

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    А техас ли платит?)

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Так вроде там больше надо было давать. Ему не хотели давать зп больше маккинонской (12,6), типа не по чину А в Далласе налогов нет, поэтому он и на 12 был согласен. Ну тем более после прививки каролиной уже был согласен на все))

    04.05.2025

  • mikha1

    В Техасе сейчас точно не жалеют)

    04.05.2025

  • mikha1

    Ну с обладателем кубка пока повременим. Но если судить по 1 раунду, нас ждет финал Флорида-Даллас.

    04.05.2025

  • Юрий

    Девятая! Саттера опередил! у того было 8:3

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Интересно, и сейчас в Денвере жалеют о тех 12 млн?))

    04.05.2025

  • mikha1

    Прекрасное завершение первого раунда плей-офф. Завтрашний матч вряд ли сильно кому-то интересен, кроме болел джетс и блюз, при всем уважении к ним. Даллас должен проходить любого из них максимум 4-2, и то если расслабится.

    04.05.2025

  • Женек10

    Разбили крутую связку с Рантаненом. В итоге у одного 12 очков, сраный нечас 1+3. Позорища, 2-0 вести в 3 периоде... Тренера на выход, с таким составом первый раунд не проходить p.s. Валера полный провал в серии

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    По-моему, обладатель КС ясен. Вегас с Минькой не убедил (хотя, может, не напрягался особо)

    04.05.2025

  • afino61

    крутая история с рантой , люблю такие.. но колорадо сам отдал... автогол , тупое удаление.. зелёных с победой!

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Дебур - король 7 матчей. 9 из 9 побед. Но отыграться по ходу третьего с 0-2 и победить в основное?! Во выдали ковбои))

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    А можно Хейсканена и Робертсона здоровых и серию переиграть? Как бы не свипанули колорадлу позорную))

    04.05.2025

  • VeryOldLazy

    Пока лучшая кража сезона)

    04.05.2025

  • Алексей Х

    Фактор Рантанена!

    04.05.2025

  • mikha1

    А не 8 в 8 матчах?

    04.05.2025

  • baruv

    Было бы интересно. Еще интереснее слб-в финале.

    04.05.2025

  • mikha1

    Опять шикарный 3й период в этой серии. На 1ой минуте Мак делает 2-0 в пользу лавин, но потом наверно лучший период в карьере выдал Рантанен. Сначала почти в одиночку сравнял счет, потом поучаствовал в победном голе, и оформив хеттрик в ворота еще в начале года родной команды, вывел Даллас в следующий раунд в самой шикарной серии 1 раунда плей-офф. И какое преображение после невзрачного периода в Каролине и средней игре в регулярке и в начале этой сериии за Даллас!

    04.05.2025

  • inspire

    «Даллас» выиграл серию со счетом 3-2 ============================================== 4-3

    04.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Рантанен избил бывшую в "извращенной, неглаженной форме и в нечищенных сапогах")))

    04.05.2025

  • Apei

    даллас- слб - детская неожиданность

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    И это у Далласа еще нет лучшего защитника, на котором все держится, и лучшего нападающего!

    04.05.2025

  • Юрий

    Ставил в этой серии на 4:3 в пользу Лавин! Но признаюсь честно, в душе был за Даллас! 2,5 периода Колорадо душили Звезд, а потом… Ну вы все видели! Кто если не он должен был повести за собой партнеров? Месть блюдо холодное. Дебур 9 победа из 9 в сериях с 7 матчами!

    04.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Херасе, бывшая обиделась)) 11 очков в последних 3 играх, по 4 очка в двух последних

    04.05.2025

  • Сергей

    Месть Рантанена была сокрушительной....

    04.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Поздравляю Ничушкина с выходом в отпуск

    04.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Это карма, нечего было от Рантанена избавляться.

    04.05.2025

  • Юрий

    Иппон Друри вывел Даллас в 1/4)

    04.05.2025

  • baruv

    Камбэк звезд! Рантанен выиграл у Колорадо. Хотя все шло к убедительной победе лавин. Пока лучшая серия в ПО.

    04.05.2025

    • Карбери рассказал о подготовке «Вашингтона» к серии с «Каролиной»

    «Даллас» — «Колорадо»: видеообзор матча плей-офф НХЛ
