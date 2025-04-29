Хоккей
29 апреля, 07:33

«Даллас» обыграл «Колорадо» в пятом матче и вышел вперед в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Далласа» после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» переиграл «Колорадо» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Старз».

У «Старз» Уайатт Джонстон оформил дубль, а также по голу забили Томас Харли, Микко Рантанен, Мэйсон Марчмент и Роопе Хинтц. Шайбы «Эвеланш» забросили Арттури Лехконен и Нэйтан Маккиннон.

Российкие хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.

Шестой матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч.

«Даллас» — «Колорадо» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Голы: Джонстон — 1 (Дадонов, Сиси), 0:09 — 1:0. Харли — 2 (Джонстон), 19:15 — 2:0. Рантанен — 1 (Хинтц, Любушкин), 21:12 — 3:0. Лехконен — 2 (Нечас, Маккиннон), 32:11 — 3:1. Маккиннон — 5 (Тэйвз, Нечас), 34:38 — 3:2. Джонстон — 2 (бол., Дюшен, Рантанен), 36:48 — 4:2. Марчмент — 1 (Петровик, Сегин), 38:32 — 5:2. Хинтц — 2 (п.в., Рантанен), 57:55 — 6:2.

Вратари: Эттингер — Блэквуд (Уэджвуд, 40:00).

Штраф: 32 — 34.

Броски: 27 (7+11+9) — 28 (9+8+11).

Наши: Дадонов (13.47/3/+2), Любушкин (17.26/0/+1) — Ничушкин (16.31/1/-3).

29 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2

Евгений Дадонов
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
  • Саша

    Слишком много удалялись игроки обеих команд. Но реализация большинства хромает. Даллас много голевых моментов один на один не реализовал. Колорадо выглядело не так ярко и моментов создавали мало. Ничушкин совсем потерялся.

    29.04.2025

  • Romanovraz

    Да, Тампа не радует, а вот Даллас молодцы. Жуков к Кеннеди, пусть и в 7м матче.

    29.04.2025

  • Gumbert Gumbert

    ага, вылечили на свою голову

    29.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Вам везет Петрович! Даллас затянул Жуков в тягучий , жесткий каккей и те его не могут толком преодолеть. Эти амбалы просто размазывают игру Лавин по асфальту. Похоже Ковбои выйдут.

    29.04.2025

  • Neil

    Офигеть. Не, я до старта ПО писал, что Даллас опасен. Но тут настолько, что эта серия получается самая крутая из всех!

    29.04.2025

  • hant64

    Молодцы, звездуны! Надеюсь, одну из потенциально оставшихся двух игр смогут вытянуть. И кошаки тоже ночью порадовали. Ночь была хорошей)).

    29.04.2025

  • Maks

    Бабло все любят, только в разных пропорциях)

    29.04.2025

  • spartsmen

    та не, сразу решил для себя, что блюз пройдёт. как говорится: спокойно, легко, на классе. а то, что подёргиваться будет - так то ж винни под ногами в конвульсиях бьётся, передаёт вибрацию организму :)

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    колорадо только надолго его подписали,наверное опять с вратарем пролетели.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    здесь бабы и бухло.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    прикол в том что маккинон сам ракета.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    ну и дыра в воротах - это похороны. ну а так - обе команды дёрганые какие-то, качельные. === Выглядит как отчет о паре Виннипег- СЛБ после ответных матчей в Сент-Луисе:rofl:

    29.04.2025

  • spartsmen

    колорадо не выглядит цельной командой. даллас даже без двух лучших игроков не проигрывает. ну и дыра в воротах - это похороны. ну а так - обе команды дёрганые какие-то, качельные.

    29.04.2025

  • afino61

    ну а воротчик ничего не проспал?))

    29.04.2025

  • Так Надо

    Бабы и кокаинум могут довести до цугундера)

    29.04.2025

  • Так Надо

    Штраф: 32 - 34. Жесть какая-то.

    29.04.2025

  • afino61

    в прошлой игре полный декласс зелёных , сейчас наоборот... серия еще может развернуться лицом к лавинам. хотя за даллас

    29.04.2025

  • maxcds

    Годится. Храмцов - человек. Спасибо родителям.

    29.04.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Любитель бабла забил первый гол за Звезд. Лавинам удачи пройтись катком по Далласу.

    29.04.2025

  • True Timati

    Даллас не отдаст

    29.04.2025

  • PvsZ

    Даёшь финал Запада Даллас - Миннесота

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Тон игре задал гол на 9 (!) секунде матча. Между прочим, это Маккиннон проспал рывок Джонстона из-за спины))

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    скорее Даллас в следующей закроет партию.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Гейм, сет и матч. Перестрелка команд продолжается и 7 матчей все ближе. Любушкина и Дадонова - с результативными передачами.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    Валерика вылечили и наступил конец. На хрена Валеру лечили? Верните ему его увлечения.

    29.04.2025

  • baruv

    Все три периода очень сильно провели звезды, поэтому даже в ожидаемом "своем" третьем периоде лавины ничего сделать не смогли. Валера молчит. Пока. Все идет к семи матчам.

    29.04.2025

  • Сергей

    Интересная серия. В данной паре болею за Колорадо, но шансы сейчас намного больше у Далласа. И потому что они ведут в серии 3-2 и по игре в целом. МакКиннон не может в одиночку вытянуть Колорадо ...

    29.04.2025

