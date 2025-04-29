«Даллас» обыграл «Колорадо» в пятом матче и вышел вперед в серии
«Даллас» переиграл «Колорадо» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Старз».
У «Старз» Уайатт Джонстон оформил дубль, а также по голу забили Томас Харли, Микко Рантанен, Мэйсон Марчмент и Роопе Хинтц. Шайбы «Эвеланш» забросили Арттури Лехконен и Нэйтан Маккиннон.
Российкие хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.
Шестой матч в серии состоится в четверг, 1 мая. Начало игры — 23:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч.
«Даллас» — «Колорадо» — 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)
Голы: Джонстон — 1 (Дадонов, Сиси), 0:09 — 1:0. Харли — 2 (Джонстон), 19:15 — 2:0. Рантанен — 1 (Хинтц, Любушкин), 21:12 — 3:0. Лехконен — 2 (Нечас, Маккиннон), 32:11 — 3:1. Маккиннон — 5 (Тэйвз, Нечас), 34:38 — 3:2. Джонстон — 2 (бол., Дюшен, Рантанен), 36:48 — 4:2. Марчмент — 1 (Петровик, Сегин), 38:32 — 5:2. Хинтц — 2 (п.в., Рантанен), 57:55 — 6:2.
Вратари: Эттингер — Блэквуд (Уэджвуд, 40:00).
Штраф: 32 — 34.
Броски: 27 (7+11+9) — 28 (9+8+11).
Наши: Дадонов (13.47/3/+2), Любушкин (17.26/0/+1) — Ничушкин (16.31/1/-3).
29 апреля. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 3-2
