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Сегодня, 08:04

«Даллас» обыграл «Колорадо» в НХЛ, Ничушкин забросил одну шайбу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Валерий Ничушкин (13) и Натан Маккиннон (29) радуются голу с одноклубниками.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» дома победил «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Три очка у «Далласа» набрал Мэйсон Марчмент (2+1). По два очка в активе Джейми Бенна (1+1) и Тайлера Сегина (1+1). Еще одну шайбу забросил Роопе Хинтц.

У гостей одним голом отметился Валерий Ничушкин. Россиянин отметился результативным действияем в четвертом матче подряд. На его счету 6 (3+3) очков в 7 матчах текущего сезона. Еще по голу «Эвеланш» на счету Арттури Лехконена и Микко Рантанена.

Российский голкипер «Колорадо» отразил 19 бросков по своим воротам.

«Даллас» (28 очков) поднялся на пятое место в Западной конференции НХЛ. «Колорадо» (26) идет девятым на «Западе».

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«Даллас» — «Колорадо» — 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)

Голы: Сегин — 9 (бол., Марчмент, Дюшен), 5:36 — 1:0. Ничушкин — 3 (бол., Рантанен, Макар), 13:56 — 1:1. Марчмент — 8 (Хейсканен, Сегин), 14:28 — 2:1. Бенн — 5 (Хейсканен, Стил), 27:07 — 3:1. Хинтц — 9 (бол., Джонстон, Бенн), 38:42 — 4:1. Лехконен — 4 (Маккиннон, Жирар), 41:02 — 4:2. Рантанен — 15 (Макар), 48:03 — 4:3. Марчмент — 9 (п.в.), 57:17 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Георгиев (57:09 — 57:17).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (8+11+5) — 32 (14+7+11).

Наши: Дадонов (13.42/0/0), Любушкин (16.21/0/+1) — Коваленко (13.15/0/0), Ничушкин (22.42/2/-1).

30 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

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ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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