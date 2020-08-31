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Космический ляп канадской звезды. Гол русского форварда «Далласа» стал победным

03:55
Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports
Денис Гурьянов. Фото USA Today Sports
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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом в матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо». Россиянин отличился в третьем периоде, воспользовавшись курьезной ошибкой соперников.

После этого «Даллас» вел в счете — 5:2. В итоге команда выиграла матч со счетом 5:4. Команда лидирует в серии: 3-1. Следующая игра пройдет 1 сентября.

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