«Колорадо» в результативном матче уступил «Далласу», Георгиева заменили после пяти пропущенных шайб

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 3:7.

В составе «Эвеланш» вратарь Александр Георгиев был заменен на 32-й минуте после пятой пропущенной шайбы. Форвард «Старз» Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «+2».

После этого матча «Колорадо» с 73 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на первой строчке.