«Даллас» победил «Колорадо», Гурьянов отметился заброшенной шайбой

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Колорадо» со счетом 3:1.

В составе «Старз» дубль оформил Джо Павелски, еще одна шайба на счету Дениса Гурьянова. «Эвеланш» ответили точным броском Кейла Макара.

После этого матча «Даллас» с 20 очками на 11-м месте в Западной конференции, «Колорадо» с 21 очком — на 9-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Павелски — 5 (Робертсон, Клингберг), 1:12 — 1:0. Павелски — 6 (Хинтц), 1:31 — 2:0. Гурьянов — 4 (бол., Хейсканен, Сутер), 34:26 — 3:0. Макар — 9 (Ландескуг, Тэйвз), 56:39 — 3:1.

Вратари: Эттингер (Холтби, 32:38, Эттингер, 40:00) — Кемпер.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 22 (12+9+1) — 37 (4+13+20).

Наши: Гурьянов (12.09/1/0), Радулов (13.30/2/-1) — Ничушкин (19.29/1/0).

27 ноября. Даллас. American Airlines Center.