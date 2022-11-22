«Колорадо» обыграл «Даллас» по буллитам, Георгиев отразил 22 броска
«Колорадо» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
В основное время в составе гостей отличились Кэйл Макар и Алекс Ньюхук. Макар набрал 200-е очко в НХЛ за 195 матчей в лиге, канадец побил рекорд Сергея Зубова, которому это удалось за 207 игр.
У «Далласа» отличился дублем Джейсон Робертсон. Российский вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.
Автором победной шайбы в серии буллитов стал форвард «Эвеланш» Микко Рантанен.
«Колорадо» одержал третью победу подряд, команда занимает пятое место в таблице Западной конференции с 23 очками в 17 матчах. «Даллас» идет на второй строчке с 25 очками в 19 играх.
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«Даллас» — «Колорадо» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Макар — 5 (бол., Рантанен, Лехконен), 10:10 — 0:1. Робертсон — 13 (Делландреа), 25:33 — 1:1. Ньюхук — 4 (Родригес, Энглунд), 42:06 — 1:2. Робертсон — 14 (Хинтц, Миллер), 59:34 — 2:2.
Победный буллит: Рантанен.
Вратари: Эттингер — Георгиев.
Штраф: 27 — 7.
Броски: 24 (11+8+5+0) — 35 (11+7+13+4).
22 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
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|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|20
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|20
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|17
|6
|11
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|19
|5
|14
|11
|22.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|5 : 2
|22.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Бостон
|3 : 5
|22.11
|03:00
|
Филадельфия – Калгари
|2 : 5
|22.11
|03:30
|
Виннипег – Каролина
|4 : 3 ОТ
|22.11
|03:30
|
Торонто – Айлендерс
|2 : 3 ОТ
|22.11
|04:00
|
Нэшвилл – Аризона
|4 : 3 Б
|22.11
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|3 : 1
|22.11
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|2 : 3 Б
|22.11
|06:30
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|22.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|19
|31
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|19
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|16
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|19
|13
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|12
|2.08