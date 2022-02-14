«Колорадо» обыграл «Даллас», Ничушкин отметился результативной передачей

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 3:0.

Дублем отметился Габриэль Ландескуг, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Николас Обе-Кубель с передачи Валерия Ничушкина. Форвард «Старз» Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Колорадо» с 72 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 52 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Ландескуг — 21 (Маккиннон, Макар), 5:31 — 0:1. Кадри — 20 (Макар), 11:51 — 0:2. Обе-Кубель — 7 (Джост, Ничушкин), 53:50 — 0:3. Ландескуг — 22 (п.в.), 58:10 — 0:4.

Вратари: Холтби (17:45 — 18:10) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (5+14+4) — 30 (13+7+10).

Наши: Гурьянов (17.49/1/-2), Радулов (11.47/0/0) — Ничушкин (16.07/3/+2).

13 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18167 зрителей.