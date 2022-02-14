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Сегодня, 00:29

«Колорадо» обыграл «Даллас», Ничушкин отметился результативной передачей

Сергей Разин
корреспондент
13 февраля. «Даллас» — «Колорадо» — 0:4.
Фото USA Today Sports

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 3:0.

Дублем отметился Габриэль Ландескуг, еще по шайбе забросили Назем Кадри и Николас Обе-Кубель с передачи Валерия Ничушкина. Форвард «Старз» Денис Гурьянов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Колорадо» с 72 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 52 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Колорадо» — 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Голы: Ландескуг — 21 (Маккиннон, Макар), 5:31 — 0:1. Кадри — 20 (Макар), 11:51 — 0:2. Обе-Кубель — 7 (Джост, Ничушкин), 53:50 — 0:3. Ландескуг — 22 (п.в.), 58:10 — 0:4.

Вратари: Холтби (17:45 — 18:10) — Кемпер.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 23 (5+14+4) — 30 (13+7+10).

Наши: Гурьянов (17.49/1/-2), Радулов (11.47/0/0) — Ничушкин (16.07/3/+2).

13 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18167 зрителей.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 49 30 19 68
2 Каролина 46 32 14 67
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 50 26 24 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 49 17 32 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 45 17 28 38
7 Баффало 47 15 32 38
8 Монреаль 48 8 40 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 46 34 12 72
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 46 25 21 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
Результаты / календарь
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19.02
20.02
15.02 04:00
Миннесота – Детройт
 - : -
15.02 05:00
Сиэтл – Торонто
 - : -
15.02 05:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
15.02 06:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 65
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 44 63
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 42 32
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 16 1.84
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 33 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 36 2.09
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