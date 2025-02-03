«Даллас» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил «Коламбус» — 5:3.

У «Старз» дубль оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Мэйсон Маршмент, Логан Станковен и Уайтт Джонстон. В составе «Блю Джэкетс» отличились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по результативной передаче.