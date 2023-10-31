«Даллас» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

За «Старз» голы забили Томас Харли, Роопе Хинтц, Мэтт Дюшен, Евгений Дадонов и Уайатт Джонстон. У «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Дэймон Северсон и Шон Курали.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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