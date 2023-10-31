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Сегодня, 05:35

«Коламбус» уступил «Далласу», Воронков забил первый гол в НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 3:5.

В составе «Блю Джэкетс» форвард Дмитрий Воронков забил дебютный гол в НХЛ, защитник Иван Проворов отметился результативной передачей. У «Старз» форвард Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

После этого матча «Коламбус» с 8 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Даллас» с 11 очками — на третьей строчке Запада.

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«Даллас» — «Коламбус» — 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы: Харли — 2 (Робертсон, Хинтц), 0:27 — 1:0. Воронков — 1 (Силлинджер, Джонсон), 4:37 — 1:1. Северсон — 1 (Фантилли, Веренски), 13:41 — 1:2. Хинтц — 3 (Робертсон, Лундквист), 25:52 — 2:2. Дюшен — 1 (Сутер, Марчмент), 42:49 — 3:2. Дадонов — 2 (Джонстон, Бенн), 52:39 — 4:2. Джонстон — 3 (п.в., Дадонов, Бенн), 56:21 — 5:2. Керали — 2 (Проворов, Оливье), 57:10 — 5:3.

Вратари: Эттингер — Мерзликинс (55:53 — 56:21, 58:03).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+9+15) — 25 (7+6+12).

Наши: Дадонов (11.32/2/+2) — Воронков (13.58/1/0), Проворов (22.58/2/-1).

31 октября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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