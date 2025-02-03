Дубль Дадонова помог «Далласу» обыграть «Коламбус», Проворов забил гол

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Коламбус» со счетом 5:3.

У «Старз» дубль оформил Евгений Дадонов, еще по шайбе забросили Мэйсон Маршмент, Логан Станковен и Уайтт Джонстон. В составе «Блю Джэкетс» отличились Коул Силлинджер, Адам Фантилли и Иван Проворов, Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков сделали по результативной передаче.

В текущем сезоне Дадонов провел 52 матча, в которых набрал 29 (15+14) очков. У Марченко 55 (21+34) очков в 53 играх сезона.

После этого матча «Даллас» с 69 очками занимает второе место в Западной конференции, «Коламбус» с 59 очками — на восьмой строчке «Востока».