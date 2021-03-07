«Даллас» разгромил «Коламбус», забросив пять безответных шайб

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 5:0.

Отличились Джейсон Дикинсон, Джо Павелски, Миро Хейсканен, Роопе Хинтц и Радек Факса. Российский вратарь «Старз» Антон Худобин остался в запасе.

После этого матча «Даллас» с 18 очками занимает седьмое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 25 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Коламбус» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Дикинсон — 4 (Секера), 2:24 — 1:0. Павелски — 11 (бол., Хинтц, Бенн), 3:09 — 2:0. Хейсканен — 2 (Каамано, Олексяк), 33:46 — 3:0. Хинтц — 5 (Кивиранта, Хенли), 49:17 — 4:0. Факса — 2 (мен., Комо), 59:19 — 5:0.

Вратари: Эттингер — Корписало (Вехвиляйнен, 49:17, 57:47).

Штраф: 16 — 20.

Броски: 26 (10+4+12) — 21 (8+7+6).

Наши: Гурьянов (16.53/3/0) — Гавриков (15.50/1/-1).

7 марта. Даллас. American Airlines Center.