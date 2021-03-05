«Коламбус» продлил серию поражений «Далласа» до четырех матчей

«Коламбус» обыграл «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Для «Старз» это поражение стало четвертым кряду.

«Коламбус» занимает пятое место в Центральном дивизионе с 25 очками, «Даллас» идет на восьмой строчке с 16 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Коламбус» — 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Голы: Дженнер — 8 (Фолиньо, Савар), 38:11 — 0:1. Бьоркстранд — 7, 42:23 — 0:2. Робинсон — 4 (Дженнер, Г. Карлссон), 44:05 — 0:3. Хейсканен — 1 (Бенн, Павелски), 47:35 — 1:3. Робертсон — 3 (Линделл, Клингберг), 50:48 — 2:3.

Вратари: Худобин (59:38) — Корписало.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 24 (6+9+9) — 22 (5+9+8).

Наши: Гурьянов (21.40/4/0) — Гавриков (15.33/0/+1).

5 марта. Даллас. American Airlines Center.