«Каролина» победила «Даллас», Кочетков сделал 22 сэйва

«Каролина» на выезде выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У гостей дубль оформил Йеспери Котканиеми. Единственный гол «Старз» на счету Томаса Харли.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Каролина» набрала 61 очко в 48 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 59 очков в 47 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Котканиеми — 8 (Нечас), 37:07 — 0:1. Харли — 7 (Джонстон, Хейсканен), 50:11 — 1:1. Котканиеми — 9 (Уокер, Нечас), 50:35 — 1:2.

Вратари: Эттингер (57:53 — 59:07, 59:15) — Кочетков.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (4+7+12) — 19 (7+6+6).

Наши: Дадонов (14.06/2/-1), Любушкин (18.20/0/0) — Орлов (18.40/1/-1), Свечников (18.25/1/0).

22 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.