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Гурьянов отметился голом в победном матче «Далласа» с «Каролиной»

05:13
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«Даллас» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 11-м в этом сезоне.

«Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, а «Даллас» — 5-е.

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