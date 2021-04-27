Гурьянов отметился голом в победном матче «Далласа» с «Каролиной»

«Даллас» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для него 11-м в этом сезоне.

«Каролина» занимает первое место в Центральном дивизионе, а «Даллас» — 5-е.