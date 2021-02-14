«Каролина» победила «Даллас» по буллитам

«Каролина» обыграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил нападающий Винс Трочек.

«Каролина» занимает третье место в таблице Центрального дивизиона с 18 очками в 12 матчах, «Даллас» идет на шестой строчке с 14 очками в 12 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 3:4 Б (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Дикинсон — 3 (Кольяно, Комо), 25:49 — 1:0. Мартинук — 1 (Гардинер, Фаст), 37:29 — 1:1. Терявяйнен — 1 (Нечас, Гардинер), 39:53 — 1:2. Стаал — 4 (бол., Свечников, Трочек), 42:06 — 1:3. Робертсон — 2 (Хинтц, Секера), 48:22 — 2:3. Павелски — 9 (бол., Бенн, Клингберг), 59:20 — 3:3.

Победный буллит: Трочек.

Вратари: Эттингер (57:49 — 59:20) — Неделькович.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 29 (12+7+10+0) — 21 (8+7+5+1).

Наши: Гурьянов (19.30/1/+1) — Свечников (19.01/1/0).

14 февраля. Даллас. American Airlines Center.