«Даллас» проиграл дома «Калгари». Дадонов набрал 2 очка
«Даллас» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами.
«Калгари» с 19 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке — 26 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Калгари» — 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)
Голы: Джонстон — 8 (Бенн, Дадонов), 1:13 — 1:0. Грир — 3 (Дюбе, Ружичка), 8:19 — 1:1. Робертсон — 6 (Лундквист), 11:27 — 2:1. Шарангович — 5 (Линдхольм, Манджапане), 20:43 — 2:2. Джонстон — 9 (Бенн, Дадонов), 24:44 — 3:2. Павелски — 9 (бол., Дюшен, Робертсон), 28:53 — 4:2. Ружичка — 3 (Танев, Грир), 33:27 — 4:3. Коулмэн — 6 (Уигар, Андерссон), 41:53 — 4:4. Линдхольм — 5 (Шарангович, Манджапане), 42:22 — 4:5. Баклунд — 3 (Зари, Коулмэн), 47:28 — 4:6. Кадри — 4 (п.в., Шарангович), 58:21 — 4:7.
Вратари: Эттингер (15:34 — 15:44, 56:49 — 58:21) — Маркстрем.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (11+6+10) — 27 (7+12+8).
Наши: Дадонов (14.35/1/0) — Задоров (19.03/0/0).
25 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|18
|14
|4
|29
|2
|Вашингтон
|17
|10
|7
|22
|3
|Каролина
|19
|11
|8
|22
|4
|Айлендерс
|19
|8
|11
|21
|5
|Филадельфия
|20
|10
|10
|21
|6
|Питтсбург
|19
|9
|10
|18
|7
|Нью-Джерси
|18
|8
|10
|17
|8
|Коламбус
|21
|6
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|14
|5
|31
|2
|Флорида
|20
|12
|8
|25
|3
|Тампа-Бэй
|21
|10
|11
|25
|4
|Торонто
|18
|10
|8
|23
|5
|Детройт
|19
|10
|9
|23
|6
|Баффало
|20
|9
|11
|20
|7
|Монреаль
|20
|9
|11
|20
|8
|Оттава
|16
|8
|8
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|26
|2
|Виннипег
|19
|12
|7
|26
|3
|Даллас
|19
|12
|7
|26
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|21
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|18
|6
|Аризона
|19
|8
|11
|18
|7
|Миннесота
|18
|5
|13
|14
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|12
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|14
|6
|30
|2
|Лос-Анджелес
|18
|12
|6
|27
|3
|Ванкувер
|20
|13
|7
|27
|4
|Сиэтл
|21
|8
|13
|21
|5
|Калгари
|20
|8
|12
|19
|6
|Анахайм
|20
|9
|11
|18
|7
|Эдмонтон
|19
|6
|13
|13
|8
|Сан-Хосе
|20
|3
|17
|8
|25.11
|02:00
|
Баффало – Питтсбург
|3 : 2
|25.11
|03:30
|
Оттава – Айлендерс
|3 : 5
|25.11
|04:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|2 : 8
|25.11
|04:00
|
Флорида – Виннипег
|0 : 3
|25.11
|04:30
|
Миннесота – Колорадо
|2 : 3
|25.11
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 7
|25.11
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|25.11
|21:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|35
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|20
|31
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|20
|30
|И
|Г
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|20
|15
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|19
|14
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|18
|14
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Алекс Лион
Детройт
|2
|1.53
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|7
|1.7