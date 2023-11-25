«Даллас» проиграл дома «Калгари». Дадонов набрал 2 очка

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«Даллас» на своем льду проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов отметился двумя голевыми передачами.

«Калгари» с 19 очками занимает 9-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке — 26 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 4:7 (2:1, 2:2, 0:4)

Голы: Джонстон — 8 (Бенн, Дадонов), 1:13 — 1:0. Грир — 3 (Дюбе, Ружичка), 8:19 — 1:1. Робертсон — 6 (Лундквист), 11:27 — 2:1. Шарангович — 5 (Линдхольм, Манджапане), 20:43 — 2:2. Джонстон — 9 (Бенн, Дадонов), 24:44 — 3:2. Павелски — 9 (бол., Дюшен, Робертсон), 28:53 — 4:2. Ружичка — 3 (Танев, Грир), 33:27 — 4:3. Коулмэн — 6 (Уигар, Андерссон), 41:53 — 4:4. Линдхольм — 5 (Шарангович, Манджапане), 42:22 — 4:5. Баклунд — 3 (Зари, Коулмэн), 47:28 — 4:6. Кадри — 4 (п.в., Шарангович), 58:21 — 4:7.

Вратари: Эттингер (15:34 — 15:44, 56:49 — 58:21) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 27 (11+6+10) — 27 (7+12+8).

Наши: Дадонов (14.35/1/0) — Задоров (19.03/0/0).

25 ноября. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.