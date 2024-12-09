«Даллас» обыграл «Калгари», Любушкин, Мироманов и Кузьменко набрали по очку

«Даллас» на своем льду одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Старз» дублем отметился Томас Харли, еще по шайбе забросили Уайатт Джонстон, Джейсон Робертсон, Роопе Хинц и Сэм Стил. Российский защитник команды Илья Любушкин отдал голевую передачу на 8-й минуте 2-го периода.

За 27 матчей 30-летний хоккеист набрал 7 (0+7) очков.

Авторами голов «Флэймз» стали Джонатан Юбердо и Коннор Зари. Нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов отличились результативными пасами на 17-й минуте 2-го периода.

На счету 28-летнего Кузьменко 10 (1+9) очков в 26 встречах. 27-летний Мироманов набрал 6 (1+5) в 26 играх.

«Даллас» с 34 очками за 27 матчей занимает 5-е место в Западной конференции, «Калгари» набрал 31 очко в 28 встречах и идет 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Голы: Юбердо — 9 (Кадри), 1:00 — 0:1. Джонстон — 6 (мен.), 4:26 — 1:1. Робертсон — 6 (Бек, Любушкин), 27:47 — 2:1. Зари — 6 (Мироманов, Кузьменко), 36:08 — 2:2. Хинтц — 11 (Линделл, Робертсон), 45:13 — 3:2. Стил — 3 (Бенн), 52:01 — 4:2. Харли — 3 (Лундквист, Бек), 53:02 — 5:2. Харли — 4 (Марчмент, Дюшен), 59:02 — 6:2.

Вратари: Эттингер — Вольф.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (12+7+9) — 31 (5+14+12).

Наши: Дадонов (13.36/0/-1), Любушкин (16.51/0/0) — Кузьменко (15.04/0/-1), Мироманов (18.06/2/+1).

9 декабря. Даллас. American Airlines Center.