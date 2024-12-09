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Сегодня, 07:25

«Даллас» обыграл «Калгари», Любушкин, Мироманов и Кузьменко набрали по очку

Даниил Аршавский
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«Даллас» на своем льду одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У «Старз» дублем отметился Томас Харли, еще по шайбе забросили Уайатт Джонстон, Джейсон Робертсон, Роопе Хинц и Сэм Стил. Российский защитник команды Илья Любушкин отдал голевую передачу на 8-й минуте 2-го периода.
За 27 матчей 30-летний хоккеист набрал 7 (0+7) очков.

Авторами голов «Флэймз» стали Джонатан Юбердо и Коннор Зари. Нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов отличились результативными пасами на 17-й минуте 2-го периода.
На счету 28-летнего Кузьменко 10 (1+9) очков в 26 встречах. 27-летний Мироманов набрал 6 (1+5) в 26 играх.

«Даллас» с 34 очками за 27 матчей занимает 5-е место в Западной конференции, «Калгари» набрал 31 очко в 28 встречах и идет 9-м.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)

Голы: Юбердо — 9 (Кадри), 1:00 — 0:1. Джонстон — 6 (мен.), 4:26 — 1:1. Робертсон — 6 (Бек, Любушкин), 27:47 — 2:1. Зари — 6 (Мироманов, Кузьменко), 36:08 — 2:2. Хинтц — 11 (Линделл, Робертсон), 45:13 — 3:2. Стил — 3 (Бенн), 52:01 — 4:2. Харли — 3 (Лундквист, Бек), 53:02 — 5:2. Харли — 4 (Марчмент, Дюшен), 59:02 — 6:2.

Вратари: Эттингер — Вольф.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 28 (12+7+9) — 31 (5+14+12).

Наши: Дадонов (13.36/0/-1), Любушкин (16.51/0/0) — Кузьменко (15.04/0/-1), Мироманов (18.06/2/+1).

9 декабря. Даллас. American Airlines Center.

Андрей Кузьменко
Даниил Мироманов
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Калгари Флэймз
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1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 26 14 12 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Баффало 27 11 16 25
7 Детройт 27 10 17 24
8 Монреаль 27 10 17 23
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2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Нэшвилл 28 7 21 20
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
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