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Сегодня, 07:14

«Калгари» обыграл «Даллас», забив за пять секунд до сирены. У Задорова гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:4.

При этом Тайлер Тоффоли забросил победную шайбу за пять секунд до сирены. Также у «Флэймз» отличился Никита Задоров.

После этого матча «Калгари» с 69 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на второй строчке.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Калгари Флэймз
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