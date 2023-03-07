«Калгари» обыграл «Даллас», забив за пять секунд до сирены. У Задорова гол

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:4.

При этом Тайлер Тоффоли забросил победную шайбу за пять секунд до сирены. Также у «Флэймз» отличился Никита Задоров.

После этого матча «Калгари» с 69 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на второй строчке.