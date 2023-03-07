«Калгари» обыграл «Даллас», забив за пять секунд до сирены. У Задорова гол
«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 5:4.
При этом Тайлер Тоффоли забросил победную шайбу за пять секунд до сирены. Также у «Флэймз» отличился Никита Задоров.
После этого матча «Калгари» с 69 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 81 очком — на второй строчке.
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12.03
|7.03
|03:30
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Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
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Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|4 : 5
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|- : -
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|- : -
|7.03
|06:30
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
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