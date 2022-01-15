«Даллас» хочет получить за Клинберга пик первого раунда и двух игроков

Стала известна цена, за которую «Даллас» готов обменять защитника Джона Клинберга. «Звезды» хотят получить за него пик первого раунда драфта, а также двух перспективных молодых игроков, сообщает Sportsnet.

Швед выступает за «Старз» с 2014 года. Следующим летом истекает срок его 7-летнего контракта с кэпхитом 4,25 миллиона долларов. 29-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом.

В нынешнем сезоне Клинберг набрал 17 (1+16) очков в 29 матчах при показателе полезности «минус 11».