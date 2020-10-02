«Даллас» хочет подписать новый контакт с Худобиным
20:16
«Даллас» хочет предложить вратарю Антону Худобину новый контракт, сообщает The Athletic.
По данным источника, генменеджер клуба Джим Нилл связался с агентом Худобина и сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним россиянином.
В нынешнем сезоне НХЛ «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4). Худобин провел в плей-офф 25 матчей, одержав 14 побед. Российский вратарь в среднем пропускал 2,69 шайбы за игру при 91,7% отраженных бросков.
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