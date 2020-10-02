НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» хочет подписать новый контакт с Худобиным

20:16
Теги:

«Даллас» хочет предложить вратарю Антону Худобину новый контракт, сообщает The Athletic.

По данным источника, генменеджер клуба Джим Нилл связался с агентом Худобина и сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним россиянином.

В нынешнем сезоне НХЛ «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4). Худобин провел в плей-офф 25 матчей, одержав 14 побед. Российский вратарь в среднем пропускал 2,69 шайбы за игру при 91,7% отраженных бросков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир