«Даллас» хочет подписать новый контакт с Худобиным

«Даллас» хочет предложить вратарю Антону Худобину новый контракт, сообщает The Athletic.

По данным источника, генменеджер клуба Джим Нилл связался с агентом Худобина и сообщил, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с 34-летним россиянином.

В нынешнем сезоне НХЛ «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4). Худобин провел в плей-офф 25 матчей, одержав 14 побед. Российский вратарь в среднем пропускал 2,69 шайбы за игру при 91,7% отраженных бросков.