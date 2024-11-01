«Даллас» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 1 ноября. Команды будут играть в Финляндии, матч примет «Нокиа Арена» в Тампере. Стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Даллас» — «Флорида» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

«Даллас» набрал 14 очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида» — 15 очков в 11 играх. Перед выездом в Финляндию «Старз» победили «Чикаго» (4:2), а «Пантерз» — «Баффало» (5:2).

Предыдущая встреча команд прошла в марте и завершилась победой «Флориды» (4:3). Обладатели Кубка Стэнли «Пантерз» и «Старз» проведут две игры за два дня в рамках вынесенной в Европу мини-серии.