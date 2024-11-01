«Даллас» — «Флорида»: смотреть матч НХЛ онлайн
«Даллас Старз» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в пятницу, 1 ноября. Команды будут играть в Финляндии, матч примет «Нокиа Арена» в Тампере. Стартовое вбрасывание состоится в 21.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических группах соцсети «ВКонтакте».
Ключевые события игры «Даллас» — «Флорида» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
«Даллас» набрал 14 очков в 9 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Флорида» — 15 очков в 11 играх. Перед выездом в Финляндию «Старз» победили «Чикаго» (4:2), а «Пантерз» — «Баффало» (5:2).
Предыдущая встреча команд прошла в марте и завершилась победой «Флориды» (4:3). Обладатели Кубка Стэнли «Пантерз» и «Старз» проведут две игры за два дня в рамках вынесенной в Европу мини-серии.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|16
|2
|Вашингтон
|9
|7
|2
|14
|3
|Каролина
|9
|7
|2
|14
|4
|Рейнджерс
|9
|6
|3
|13
|5
|Коламбус
|9
|5
|4
|11
|6
|Филадельфия
|11
|4
|7
|9
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|9
|8
|Айлендерс
|10
|3
|7
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|11
|7
|4
|15
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Торонто
|11
|6
|5
|13
|4
|Оттава
|9
|5
|4
|10
|5
|Баффало
|10
|4
|6
|9
|6
|Детройт
|10
|4
|6
|9
|7
|Монреаль
|11
|4
|7
|9
|8
|Бостон
|11
|4
|7
|9
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|10
|9
|1
|18
|2
|Даллас
|9
|7
|2
|14
|3
|Миннесота
|9
|6
|3
|14
|4
|Юта
|11
|5
|6
|12
|5
|Колорадо
|11
|5
|6
|10
|6
|Сент-Луис
|11
|5
|6
|10
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Чикаго
|11
|3
|8
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|7
|4
|15
|2
|Лос-Анджелес
|11
|6
|5
|14
|3
|Ванкувер
|9
|4
|5
|11
|4
|Калгари
|10
|5
|5
|11
|5
|Эдмонтон
|11
|5
|6
|11
|6
|Сиэтл
|11
|5
|6
|11
|7
|Анахайм
|10
|4
|6
|10
|8
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|8
|1.11
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|6 : 3
|1.11
|02:00
|
Торонто – Сиэтл
|4 : 1
|1.11
|02:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|2 : 1
|1.11
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.11
|02:00
|
Каролина – Бостон
|8 : 2
|1.11
|03:00
|
Нэшвилл – Эдмонтон
|1 : 5
|1.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Чикаго
|3 : 2
|1.11
|21:00
|
Даллас – Флорида
|- : -