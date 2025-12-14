«Флорида» обыграла «Даллас» на выезде, Бобровский сделал 15 сэйвов

«Флорида» победила «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Брэд Маршан (дважды).

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил все 15 бросков в створ.

«Даллас» потерпел второе поражение подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (47 очков после 33 матчей). «Флорида» расположилась на 12-м месте в Восточной конференции с 34 очками после 31 игры.