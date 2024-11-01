«Флорида» обыграла «Даллас», Бобровский отразил 32 броска
«Флорида» на выезде победила «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.
У гостей дублем и результативной передачей отметился Сэм Рейнхарт. Еще по голу забили Эван Родригес, Антон Лунделл, Мэттью Самоскевич и Александр Барков, который всего набрал 4 (1+3) очка. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 32 броска в этой встрече.
За «Даллас» шайбы забросили Эса Линделль, Тайлер Сегин, Маврик Бурк и Джейми Бенн. В двух эпизодах ассистентом выступил россиянин Илья Любушкин.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Флорида» — 4:6 (1:3, 1:1, 2:2)
Голы: Родригес — 2 (Экблад, Барков), 0:28 — 0:1. Барков — 2 (Райнхарт, Родригес), 7:11 — 0:2. Сегин — 5 (Любушкин, Дюшен), 10:45 — 1:2. Лунделл — 6 (бол., Экблад, Беннетт), 15:52 — 1:3. Линделл — 1 (Робертсон, Дюшен), 21:32 — 2:3. Райнхарт — 8 (мен., Барков, Экблад), 26:07 — 2:4. Самоскевич — 2 (Грир, Миккола), 42:31 — 2:5. Райнхарт — 9 (Барков, Форслинг), 50:08 — 2:6. Бурк — 1 (Стил, Любушкин), 55:38 — 3:6. Бенн — 3 (Стэнковен, Линделл), 59:26 — 4:6.
Вратари: Эттингер — Бобровский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 36 (10+13+13) — 28 (13+9+6).
Наши: Дадонов (13.05/1/+1), Любушкин (18.33/1/+2) — Куликов (19.56/3/-1).
1 ноября. Тампере. Nokia Arena.
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