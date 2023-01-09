Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:14

«Флорида» без Бобровского проиграла «Далласу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Даллас» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Джейсон Робертсон.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Даллас» набрал 54 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. «Флорида» идет 11-й в Восточной конференции — 40 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Робертсон — 27 (Павелски, Сутер), 16:45 — 1:0. Лундквист — 4 (бол., Джонстон, Сутер), 30:03 — 2:0. Верхэге — 19 (Монтур, Ткачак), 32:35 — 2:1. Линделл — 5 (Бенн, Делландреа), 33:14 — 3:1. Робертсон — 28 (Миллер), 44:21 — 4:1. Хейсканен — 7 (п.в.), 55:49 — 5:1.

Вратари: Эттингер — Найт (55:09 — 55:49).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (8+15+11) — 28 (15+10+3).

8 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Флорида Пантерз
0
Читайте также
Промес, Карпин, Пиняев и еще семь героев 2022 года в РПЛ
Овечкин ударно начал новый год, Криштиану — в Саудовской Аравии, Хабиб покидает ММА? Что случилось за выходные
Попавший под санкции Киркоров назвал Зеленского своим «зайкой»
Бастрыкин взял на контроль дело о двойном убийстве в Москве
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны до конца месяца
Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о своих эмоциях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Виннипег» переиграл «Ванкувер». Кузьменко сделал голевую передачу

НХЛ: «Вашингтон» — «Коламбус», «Миннесота» — «Сент-Луис» и другие матчи 8 и 9 января
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
9.01 01:00
Вашингтон – Коламбус
 - : -
9.01 03:00
Аризона – Питтсбург
 - : -
9.01 03:00
Миннесота – Сент-Луис
 - : -
9.01 03:00
Филадельфия – Торонто
 - : -
9.01 03:00
Чикаго – Калгари
 - : -
9.01 04:30
Анахайм – Бостон
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости