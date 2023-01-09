«Флорида» без Бобровского проиграла «Далласу»

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«Даллас» выиграл у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. В составе победителей дублем отметился нападающий Джейсон Робертсон.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных.

«Даллас» набрал 54 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. «Флорида» идет 11-й в Восточной конференции — 40 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Флорида» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Робертсон — 27 (Павелски, Сутер), 16:45 — 1:0. Лундквист — 4 (бол., Джонстон, Сутер), 30:03 — 2:0. Верхэге — 19 (Монтур, Ткачак), 32:35 — 2:1. Линделл — 5 (Бенн, Делландреа), 33:14 — 3:1. Робертсон — 28 (Миллер), 44:21 — 4:1. Хейсканен — 7 (п.в.), 55:49 — 5:1.

Вратари: Эттингер — Найт (55:09 — 55:49).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 34 (8+15+11) — 28 (15+10+3).

8 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.