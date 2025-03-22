«Даллас» сыграет с «Филадельфией» в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 22 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе (штат Техас, США). Начало — в 21.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Филадельфия»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Даллас» — «Филадельфия» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Старз» набрали 90 очков в 68 играх и занимают второе место в Западной конференции. «Флайерз» располагаются на 15-й строчке на Востоке (у команды — 64 очка в 70 встречах).

