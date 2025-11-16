«Даллас» обыграл «Филадельфию»

«Даллас» выиграл у «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У победителей шайбы забросили Джейсон Робертсон (трижды), Лиан Биксель и Тайлер Сегин, у гостей — Кристиан Дворак.

«Даллас» выиграл пятый матч подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции (27 очков после 19 матчей). «Филадельфия» (21 очко после 18 игр) идет на 10-м месте в Восточной конференции.