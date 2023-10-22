«Даллас» в овертайме обыграл «Филадельфию»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Уайтт Джонстон, Джо Павелски забросил победную шайбу, защитник «Флайерз» Егор Замула завершил встречу с «+2».

После этого матча «Даллас» с 7 очками занимает третье место в Западной конференции, «Филадельфия» с 7 очками — на третьей строчке Востока.