Голевая передача Радулова помогла «Далласу» обыграть «Филадельфию», Проворов забил в большинстве
«Даллас» обыграл «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский форвард «Старз» Александр Радулов стал автором результативной передачи в начале третьего периода. В середине третьего периода еще один россиянин, защитник «Филадельфии» Иван Проворов реализовал большинство.
Благодаря победе над «Филадельфией» «Даллас» прервал серию из двух поражений подряд.
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Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Филадельфия» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Гленденинг — 4 (Клингберг, Сутер), 13:23 — 1:0. Хинтц — 2 (Гурьянов, Робертсон), 32:22 — 2:0. ван Римсдайк — 2, 36:36 — 2:1. Сегин — 5 (Петерсон, Секера), 37:02 — 3:1. Павелски — 4 (бол., Хинтц, Радулов), 42:27 — 4:1. Проворов — 1 (бол., Хэйс, Эллис), 48:07 — 4:2. Факса — 2 (п.в., Гленденинг), 57:57 — 5:2.
Вратари: Худобин — Джонс (56:46 — 57:57).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 31 (7+10+14) — 33 (19+5+9).
Наши: Гурьянов (14.38/6/+1), Радулов (18.23/1/+1) — Проворов (24.32/4/-1).
14 ноября. Даллас. American Airlines Center.
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