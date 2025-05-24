«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» выиграл у «Даллаас» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 3:0.

Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Браун и Бретт Кулак отметились забитыми голами в этой встрече.

Счет в серии стал равный — 1-1. Третий матч пройдет 25 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.

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