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Сегодня, 08:43

«Даллас» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» победил «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Голы «Старз» на счету Мэтта Дюшена, оформившего дубль, Роопе Хинтца и Джейсона Робертсона. Единственную шайбу «Ойлерз» забросил Леон Драйзайтль.

«Даллас» с 10 очками лидирует в Запажной конференции. «Эдмонтон» идет на 13-й строчке — 4 очка.

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НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 8 5 3 11
2 Рейнджерс 5 4 1 9
3 Вашингтон 4 3 1 6
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 6 3 3 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 5 1 4 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 7 4 3 9
2 Бостон 6 3 3 7
3 Тампа-Бэй 4 3 1 6
4 Торонто 5 3 2 6
5 Оттава 5 3 2 6
6 Монреаль 6 2 4 5
7 Баффало 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 5 1 10
2 Юта 6 4 2 9
3 Виннипег 4 4 0 8
4 Миннесота 5 3 2 8
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 5 1 4 2
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Сиэтл 6 4 2 8
3 Вегас 6 3 3 7
4 Лос-Анджелес 5 2 3 6
5 Ванкувер 5 2 3 6
6 Анахайм 4 2 2 5
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 5 0 5 2
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20.10 01:00
Флорида – Вегас
 4 : 3 ОТ
20.10 02:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 3
20.10 02:00
Филадельфия – Ванкувер
 0 : 3
20.10 02:00
Торонто – Рейнджерс
1 : 4
20.10 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 3 Б
20.10 02:00
Коламбус – Миннесота
 1 : 3
20.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 5 : 6 ОТ
20.10 03:00
Чикаго – Баффало
 2 : 4
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Юта – Бостон
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Сиэтл – Калгари
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