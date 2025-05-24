«Даллас» и «Эдмонтон» встретятся в матче Кубка Стэнли

«Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз» встретятся во втором матче финала Западной конференции в ночь на субботу, 24 мая. Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» в Далласе и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Эдмонтон»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн

Основные события игры «Даллас» — «Эдмонтон» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Первая игра лучших команд «Запада» два дня назад завершилась победой «Далласа» со счетом 6:3.