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«Даллас» по буллитам обыграл «Эдмонтон», Подколзин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у «Старз» Микко Рантанен оформил дубль и один гол забил Миро Хейсканен, а у «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Коннор Макдэвид, а также российский форвард Василий Подколзин. Всего в этом сезоне у 24-летнего россиянина 6 (2+5) очков в 15 играх. Победный буллит на счету Уайатта Джонстона.

«Даллас» набрал 17 очков в 13 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 6-й строчке — 16 очков в 15 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Эдмонтон
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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