«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли
«Эдмонтон» переиграл «Даллас» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 6:3. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.
Заброшенные шайбы «Эдмонтона» на счету Кори Перри, Маттиаса Янмарка, Джеффа Скиннера, Коннора Макдэвида, Эвандера Кейна и Каспери Капанена. У «Старз» дубль оформил Джейсон Робертсон, а также один гол забил Роопе Хинтц.
В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» встретится с «Флоридой». Первый матч состоится 5 июня на льду «Ойлерз».
Второй сезон подряд в финале Кубка Стэнли сыграют «Ойлерз» и «Пантерз». Год назад «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3.
НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч
«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)
Голы: Перри — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 2:31 — 0:1. Янмарк — 3 (Арвидссон, Уолман), 7:09 — 0:2. Дж. Скиннер — 1 (Хенрик, Фредерик), 8:07 — 0:3. Робертсон — 3 (Джонстон), 11:40 — 1:3. Хинтц — 6 (бол., Джонстон, Харли), 32:27 — 2:3. Макдэвид — 6 (Экхольм), 34:28 — 2:4. Робертсон — 4 (Рантанен, Харли), 40:38 — 3:4. Кейн — 5 (Драйзайтль, Уолман), 43:21 — 3:5. Капанен — 3 (п.в.), 59:49 — 3:6.
Вратари: Эттингер (Десмит, 7:09, 57:21 — 59:49) — С. Скиннер.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 17 (7+6+4) — 23 (9+9+5).
Наши: — - Подколзин (12.15/0/+1).
30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
Счет в серии: 1-4.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|Финал
|Счет в серии
|
Каролина - Вегас
|4 - 2
|1/2 финала
|
Каролина - Монреаль
|4 - 1
|
Колорадо - Вегас
Колорадо - Вегас
0 - 4
|0 - 4
|1/4 финала
|
Баффало - Монреаль
|3 - 4
|
Вегас - Анахайм
|4 - 2
|
Колорадо - Миннесота
|4 - 1
|
Каролина - Филадельфия
Каролина - Филадельфия
4 - 0
|4 - 0
|1/8 финала
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 4
|
Колорадо - Лос-Анджелес
Колорадо - Лос-Анджелес
4 - 0
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
Каролина - Оттава
4 - 0
|4 - 0
|15.06
|03:00
|Вегас – Каролина
|0 : 3