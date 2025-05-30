«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли

«Эдмонтон» переиграл «Даллас» в пятом матче полуфинала Кубка Стэнли — 6:3. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Заброшенные шайбы «Эдмонтона» на счету Кори Перри, Маттиаса Янмарка, Джеффа Скиннера, Коннора Макдэвида, Эвандера Кейна и Каспери Капанена. У «Старз» дубль оформил Джейсон Робертсон, а также один гол забил Роопе Хинтц.

В финале Кубка Стэнли «Эдмонтон» встретится с «Флоридой». Первый матч состоится 5 июня на льду «Ойлерз».

Второй сезон подряд в финале Кубка Стэнли сыграют «Ойлерз» и «Пантерз». Год назад «Флорида» выиграла серию со счетом 4-3.

НХЛ. Плей-офф. Финал конференции. Пятый матч

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:3, 1:1, 1:2)

Голы: Перри — 7 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 2:31 — 0:1. Янмарк — 3 (Арвидссон, Уолман), 7:09 — 0:2. Дж. Скиннер — 1 (Хенрик, Фредерик), 8:07 — 0:3. Робертсон — 3 (Джонстон), 11:40 — 1:3. Хинтц — 6 (бол., Джонстон, Харли), 32:27 — 2:3. Макдэвид — 6 (Экхольм), 34:28 — 2:4. Робертсон — 4 (Рантанен, Харли), 40:38 — 3:4. Кейн — 5 (Драйзайтль, Уолман), 43:21 — 3:5. Капанен — 3 (п.в.), 59:49 — 3:6.

Вратари: Эттингер (Десмит, 7:09, 57:21 — 59:49) — С. Скиннер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 17 (7+6+4) — 23 (9+9+5).

Наши: — - Подколзин (12.15/0/+1).

30 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 1-4.