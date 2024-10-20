«Даллас» победил «Эдмонтон», Дюшен оформил дубль

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:1.

В составе «Старз» дубль оформил Мэтт Дюшен, еще по шайбе забросили Роопе Хинтц и Джейсон Робертсон, забивший в пустые ворота. У «Ойлерз» гол на счету Леона Драйзайтля.

«Даллас» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 13-й строчке.