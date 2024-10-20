«Даллас» победил «Эдмонтон», Дюшен оформил дубль
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 4:1.
В составе «Старз» дубль оформил Мэтт Дюшен, еще по шайбе забросили Роопе Хинтц и Джейсон Робертсон, забивший в пустые ворота. У «Ойлерз» гол на счету Леона Драйзайтля.
«Даллас» с 10 очками занимает первое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 4 очками — на 13-й строчке.
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|1
|Нью-Джерси
|7
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|2
|10
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|7
|3
|Питтсбург
|6
|3
|3
|6
|4
|Каролина
|3
|2
|1
|4
|5
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|6
|Коламбус
|4
|2
|2
|4
|7
|Айлендерс
|4
|1
|3
|4
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|4
|1
|3
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Флорида
|6
|3
|3
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|2
|Торонто
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|4
|3
|1
|6
|4
|Бостон
|5
|3
|2
|6
|5
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|6
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|7
|Монреаль
|5
|2
|3
|4
|8
|Баффало
|6
|1
|5
|3
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|5
|4
|1
|8
|3
|Юта
|5
|3
|2
|7
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|5
|Сент-Луис
|5
|3
|2
|6
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|5
|7
|Колорадо
|5
|1
|4
|2
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|4
|4
|0
|8
|2
|Вегас
|5
|3
|2
|6
|3
|Сиэтл
|5
|3
|2
|6
|4
|Лос-Анджелес
|5
|2
|3
|6
|5
|Анахайм
|4
|2
|2
|5
|6
|Ванкувер
|4
|1
|3
|4
|7
|Эдмонтон
|5
|2
|3
|4
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|2
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|20.10
|01:00
|
Флорида – Вегас
|- : -
|20.10
|02:00
|
Сент-Луис – Каролина
|- : -
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Ванкувер
|- : -
|20.10
|02:00
|
Торонто – Рейнджерс
|- : -
|20.10
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|- : -
|20.10
|02:00
|
Коламбус – Миннесота
|- : -
|20.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|- : -
|20.10
|03:00
|
Чикаго – Баффало
|- : -
|20.10
|04:00
|
Юта – Бостон
|- : -
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|20.10
|22:00
|
Виннипег – Питтсбург
|- : -
|20.10
|23:00
|
Сан-Хосе – Колорадо
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