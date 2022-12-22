Две голевых передачи Костина помогли «Эдмонтону» победить «Даллас»
«Эдмонтон» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У гостей две шайбы забросил Маттиас Янмарк, по одной шайбе у Зака Хаймэна, Райана Ньюджента-Хопкинса, Уоррена Фогеле и Коннора Макдэвида. Российский форвард «Ойлерз» Клим Костин сделал две голевых передачи.
У хозяев отличились Роопе Хинтц, Уайатт Джонстон и Тайлер Сегин.
«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Даллас» идет на второй строчке с 44 очками в 34 играх.
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«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)
Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 14:49 — 1:0. Янмарк — 2 (Костин, Бушар), 15:55 — 1:1. Джонстон — 9 (Марчмент, Бенн), 20:27 — 2:1. Хаймэн — 15 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 22:36 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 18 (Янмарк), 28:18 — 2:3. Сегин — 7 (бол., Марчмент, Лундквист), 37:56 — 3:3. Фогеле — 4 (Драйзайтль), 51:46 — 3:4. Макдэвид — 29 (Сиси, Пулюярви), 56:17 — 3:5. Янмарк — 3 (п.в., Нюджент-Хопкинс, Костин), 56:49 — 3:6.
Вратари: Эттингер (56:31 — 56:49) — Скиннер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 27 (11+11+5) — 34 (13+13+8).
Наши: — - Костин (11.29/0/+2).
22 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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Флорида – Нью-Джерси
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|
Колорадо – Монреаль
|2 : 1 ОТ
|22.12
|04:30
|
Чикаго – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|05:30
|
Даллас – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Миннесота
|- : -
|22.12
|06:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|22.12
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Торонто – Филадельфия
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|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
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|И
|Г
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Коннор Макдэвид
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|28
|
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Тэйдж Томпсон
Баффало
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|26
|
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Даллас
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|24
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Бостон
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