Две голевых передачи Костина помогли «Эдмонтону» победить «Даллас»

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У гостей две шайбы забросил Маттиас Янмарк, по одной шайбе у Зака Хаймэна, Райана Ньюджента-Хопкинса, Уоррена Фогеле и Коннора Макдэвида. Российский форвард «Ойлерз» Клим Костин сделал две голевых передачи.

У хозяев отличились Роопе Хинтц, Уайатт Джонстон и Тайлер Сегин.

«Эдмонтон» прервал серию из трех поражений подряд, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 38 очками в 34 матчах. «Даллас» идет на второй строчке с 44 очками в 34 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Голы: Хинтц — 14 (Робертсон, Павелски), 14:49 — 1:0. Янмарк — 2 (Костин, Бушар), 15:55 — 1:1. Джонстон — 9 (Марчмент, Бенн), 20:27 — 2:1. Хаймэн — 15 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 22:36 — 2:2. Нюджент-Хопкинс — 18 (Янмарк), 28:18 — 2:3. Сегин — 7 (бол., Марчмент, Лундквист), 37:56 — 3:3. Фогеле — 4 (Драйзайтль), 51:46 — 3:4. Макдэвид — 29 (Сиси, Пулюярви), 56:17 — 3:5. Янмарк — 3 (п.в., Нюджент-Хопкинс, Костин), 56:49 — 3:6.

Вратари: Эттингер (56:31 — 56:49) — Скиннер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 27 (11+11+5) — 34 (13+13+8).

Наши: — - Костин (11.29/0/+2).

22 декабря. Даллас. American Airlines Center.