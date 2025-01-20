«Даллас» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Детройт» — 4:1.

В составе «Старз» отличились Матей Блюмел, Джейсон Робертсон, Маврик Бурк и Уэйтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Ред Уингз» шайбу забросил Симон Эдвидссон.