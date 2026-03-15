«Даллас» выиграл у «Детройта» в овертайме

«Даллас» победил «Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев в основное время отличились Уайатт Джонстон и Майкл Бантинг, у гостей — Симон Эдвинссон и Лукас Раймонд.

Победный гол в овертайме забил Томас Харли.

«Даллас» выиграл четвертый матч подряд. Он занимает второе место в таблице Западной конференции с 94 очками после 66 игр. «Детройт» (80 очков после 67 матчей) располагается на восьмом месте в Восточной конференции, у команды три поражения подряд.

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