«Даллас» на своем льду обыграл «Детройт», Любушкин сделал результативную передачу
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Детройт» со счетом 4:1.
В составе «Старз» отличились Матей Блюмел, Джейсон Робертсон, Маврик Бурк и Уэйтт Джонстон, Илья Любушкин сделал результативную передачу. У «Ред Уингз» шайбу забросил Симон Эдвидссон.
После этого матча «Даллас» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Детройт» с 46 очками — на 13-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Детройт» — 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: Блумел — 1 (Хрыковиан, Блэкуэлл), 5:26 — 1:0. Робертсон — 15 (бол., Дюшен, Хейсканен), 13:05 — 2:0. Бурк — 5 (Любушкин, Дюшен), 14:18 — 3:0. Эдвинссон — 5 (Ларкин, Каспер), 52:01 — 3:1. Джонстон — 11 (Робертсон), 54:09 — 4:1.
Вратари: Эттингер — Лайон.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (10+7+8) — 34 (8+14+12).
Наши: Дадонов (13.40/1/0), Любушкин (20.33/0/+2) — Тарасенко (13.57/2/0).
20 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
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Монреаль – Рейнджерс
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Даллас – Детройт
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Бостон – Сан-Хосе
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Колорадо – Миннесота
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