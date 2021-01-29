Два очка Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Детройт»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Детройт» со счетом 7:3.

Два (1+1) очка на счету форварда «Старз» Дениса Гурьянова.

После этого матча «Даллас» с 8 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Детройт» с 5 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 7:3 (1:0, 2:1, 4:2)

Голы: Павелски — 4 (Киро, Хейсканен), 11:36 — 1:0. Кольяно — 1 (Даулинг, Гурьянов), 27:56 — 2:0. Филппула — 1 (Манта, Стэчер), 31:59 — 2:1. Гурьянов — 3, 34:45 — 3:1. Олексяк — 1 (Хейсканен, Киро), 44:18 — 4:1. Бертуцци — 4 (бол., Гронек, Ларкин), 47:26 — 4:2. Декейсер — 1 (Расмуссен, Дьос), 53:04 — 4:3. Делландреа — 1 (бол., Хейсканен, Радулов), 54:52 — 5:3. Даулинг — 1 (п.в., Дикинсон, Гурьянов), 56:24 — 6:3. Клингберг — 2 (Делландреа), 58:29 — 7:3.

Вратари: Эттингер — Бернье (Грайсс, 40:00, 56:08 — 56:24).

Штраф: 14 — 6.

Броски: 29 (11+8+10) — 22 (5+7+10).

Наши: Гурьянов (15.12/3/+1), Радулов (17.50/1/+2) — Наместников (15.29/0/-3).

29 января. Даллас. American Airlines Center.