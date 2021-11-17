«Даллас» обыграл «Детройт». Радулов и Наместников не набрали очков

«Даллас» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Старз» одержали первую победу после двух поражений кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Голы: Сутер — 2 (Факса, Робертсон), 13:33 — 1:0. Бенн — 3 (Хейсканен), 21:06 — 2:0. Хинтц — 3 (Линделл), 27:24 — 3:0. Задина — 3 (Ганье, Стаал), 29:09 — 3:1. Ларкин — 8 (бол., Зайдер, Раймонд), 34:39 — 3:2. Робертсон — 2 (Павелски, Хаканпяя), 43:48 — 4:2. Робертсон — 3 (п.в., Гленденинг), 58:23 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Неделькович (57:21 — 58:23).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (12+12+6) — 30 (4+11+15).

Наши: Гурьянов (18.18/2/+1), Радулов (14.53/1/0) — Наместников (14.27/0/-4).

17 ноября. Даллас. American Airlines Center.