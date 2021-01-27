«Даллас» обыграл «Детройт», несмотря на гол Наместникова

«Даллас» на своем льду в матче регулярного сезона НХЛ в овертайме обыграл «Дейтройт» (2:1). У хозяев результативная передача на счету форварда Дениса Гурьянова, у гостей единственную шайбу забросил российский нападающий Владислав Наместников. Самым результативным игроком встречи стал Джон Клингберг, который открыл счет в матче, а затем в овертайме отдал голевую передачу на Джейсона Дикинсона.

«Даллас» продолжил победную серию, которая насчитывает три матча со старта сезона. «Старз» на данный момент вторые в Центральном дивизионе, «Детройт» занимает седьмое место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Наместников — 1 (Хирозе, Смит), 11:37 — 0:1. Клингберг — 1 (бол., Гурьянов, Павелски), 25:27 — 1:1. Дикинсон — 1 (Клингберг, Гурьянов), 61:32 — 2:1.

Вратари: Худобин — Грайсс.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 22 (6+11+4+1) — 21 (6+6+9+0).

Наши: Гурьянов (17.21/2/+1), Радулов (18.34/0/0) — Наместников (18.36/3/0).

27 января. Даллас. American Airlines Cente