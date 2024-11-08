«Даллас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду выиграл у «Чикаго» — 3:1. «Блэкхокс» потерпели второе поражение подряд.

У хозяев голами отметились Тайлер Сегин, Сэм Стил и Логан Станковен. Единственная шайба гостей на счету Тайлера Бертуцци.