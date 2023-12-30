«Даллас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Даллас» занимает четвертое место в таблице Западной конференции с 46 очками в 34 матчах.

«Чикаго» идет на 15-й строчке с 24 очками в 35 играх.