«Даллас» разгромил «Чикаго» со счетом 8:1
«Даллас» дома разгромил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:1.
У «Старз» 4 (3+1) очка набрал Мэйсон Марчмент, 3 (1+2) очка на счету Тайлера Сегина. У гостей результативной передачей отметился Коннор Бедард.
«Даллас» одержал вторую победу подряд. «Старз» набрали 48 очков и занимают 5-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Чикаго» проиграл второй матч подряд. «Блэкхокс» с 24 очками — на 15-й строчке «Запада».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 8:1 (3:0, 2:0, 3:1)
Голы: Смит — 4 (Стил, Хаканпяя), 11:35 — 1:0. Сутер — 1 (Робертсон, Хейсканен), 17:16 — 2:0. Сегин — 11 (Марчмент, Дюшен), 19:11 — 3:0. Стил — 3 (Робертсон, Хейсканен), 23:43 — 4:0. Марчмент — 11 (бол., Сегин, Лундквист), 32:50 — 5:0. Курашев — 7 (бол., Бедард, Гуттман), 40:39 — 5:1. Хинтц — 15 (Харли, Павелски), 44:46 — 6:1. Марчмент — 12 (Сегин, Дюшен), 54:29 — 7:1. Марчмент — 13 (Линделл, Лундквист), 58:58 — 8:1.
Вратари: Уэджвуд — Мразек (Содерблум, 44:46).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 41 (17+10+14) — 24 (6+9+9).
Наши: Дадонов (13.33/2/0) — -.
1 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
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|1
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|35
|25
|10
|51
|2
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|20
|17
|44
|3
|Айлендерс
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|17
|19
|43
|4
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|19
|17
|43
|5
|Вашингтон
|34
|17
|17
|40
|6
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|40
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|17
|40
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|И
|В
|П
|О
|1
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|22
|13
|50
|2
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|22
|14
|46
|3
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|17
|17
|41
|4
|Тампа-Бэй
|38
|18
|20
|41
|5
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|37
|17
|20
|38
|6
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|15
|21
|35
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|15
|23
|34
|8
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|32
|14
|18
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|23
|14
|49
|2
|Виннипег
|35
|22
|13
|48
|3
|Даллас
|35
|22
|13
|48
|4
|Нэшвилл
|37
|20
|17
|41
|5
|Аризона
|35
|19
|16
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|35
|16
|19
|36
|8
|Чикаго
|36
|11
|25
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|33
|20
|13
|45
|4
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|37
|5
|Сиэтл
|37
|14
|23
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|35
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|37
|9
|28
|21
|1.01
|01:00
|
Детройт – Бостон
|3 : 5
|1.01
|02:00
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 1
|1.01
|02:00
|
Оттава – Баффало
|5 : 1
|1.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Колорадо – Сан-Хосе
|3 : 1
|1.01
|04:00
|
Калгари – Филадельфия
|4 : 3
|1.01
|04:00
|
Даллас – Чикаго
|8 : 1
|1.01
|04:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|2 : 7
|1.01
|23:00
|
Сиэтл – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|61
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|37
|58
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|35
|50
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|37
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|И
|КН
|
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Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1