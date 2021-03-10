«Даллас» разгромил «Чикаго»
«Даллас» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Блэкхокс» потерпели второе поражение кряду.
Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 21 бросок по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Чикаго» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
Голы: Кивиранта — 3 (Хинтц, Робертсон), 1:40 — 1:0. Олексяк — 3 (Бенн, Гурьянов), 15:10 — 2:0. Янмарк — 9 (Карлссон, де Хаан), 21:43 — 2:1. Клингберг — 4 (бол., Делландреа, Факса), 27:25 — 3:1. Павелски — 13 (Робертсон), 29:55 — 4:1. Линделл — 3 (Робертсон, Кивиранта), 31:25 — 5:1. Хинтц — 6 (Робертсон), 46:46 — 6:1.
Вратари: Худобин — Суббан.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 37 (13+17+7) — 22 (6+11+5).
Наши: Гурьянов (15.26/3/+1) — Задоров (20.03/3/0).
10 марта. Даллас. American Airlines Center.
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