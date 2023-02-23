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Сегодня, 08:15

«Чикаго» одержал волевую победу над «Далласом», «Блэкхокс» отыгрались с 0:3

Руслан Минаев
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«Чикаго» в гостях обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В составе «Блэкхокс» дублями отметились Патрик Кейн и Макс Доми.

У «Старз» шайбы забросили Тайлер Сегин, Джейми Бенн с передачи Дениса Гурьянова и Джейсон Робертсон.

«Даллас» с 72 очками остался на втором месте «Запада». «Чикаго» с 45 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Сегин — 15, 12:58 — 1:0. Бенн — 23 (Гурьянов), 14:17 — 2:0. Робертсон — 35 (бол., Хейсканен, Бенн), 24:33 — 3:0. Доми — 16 (бол., Кейн, С. Джонс), 30:10 — 3:1. Кейн — 15 (Доми), 35:24 — 3:2. Кейн — 16 (Курашев, С. Джонс), 38:05 — 3:3. Доми — 17, 44:13 — 3:4.

Вратари: Эттингер (57:42) — Стаубер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (12+7+14) — 23 (8+10+5).

Наши: Гурьянов (13.06/2/0) — -.

23 февраля. Даллас. American Airlines Center.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Чикаго Блэкхокс
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