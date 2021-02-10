«Чикаго» в овертайме обыграл «Даллас» благодаря шайбе Зутера
07:03
«Чикаго» в матче регулярного сезона НХЛ 10 февраля в овертайме переиграл «Даллас» (2:1).
Решающую шайбу на третьей минуте овертайма забросил швейцарский нападающий Пиус Зутер.
После этой победы «ястребы» вышли на третье место в Центральном дивизионе с 15 очками, «Даллас» опустился на шестую позицию (13 очков).
Хоккей. НХЛ
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«Даллас» — «Чикаго» — 1:2 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
Голы: Хинтс — 3 (Робертсон), 4:57 — 1:0. Янмарк — 5 (бол., Кубалик, Курашев), 34:04 — 1:1. Зутер — 5 (Хагель, Ланкинен), 62:15 — 1:2.
Вратари: Эттингер — Ланкинен.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 35 (10+13+10+2) — 29 (9+8+10+2).
Наши: Гурьянов (12.36/4/0) — Задоров (18.17/1/0).
10 февраля. Даллас. American Airlines Center.
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